Gaziantep'te Gürültü Çıkaran ve Modifiye Araçlara Cezai İşlem

Gaziantep'te yapılan denetimler sonucunda gürültü çıkaran ve modifiye araç kullanan sürücülere 2 bin 656 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 427 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te, gürültü çıkaran ve modifiye araç kullanan sürücülere yönelik denetimler sonucunda 2 bin 656 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gürültü çıkaran ve modifiye araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Trafik ekiplerince 07-10 Eylül 2023 tarihlerinde yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve modifiye araç kullanan 87 araç sürücüsü ile Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 2 bin 656 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 427 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP