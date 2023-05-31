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Gaziantep'te Galatasaray coşkusu

Gaziantep'te Galatasaray coşkusu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gaziantep'te taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Gaziantep'te Galatasaray coşkusu

GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gaziantep'te taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesi ile birlikte Gaziantepliler sokaklara döküldü. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalar gece yarısına kadar devam etti. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarında toplanan taraftarlar ellerinde meşale, bayraklarla ve tezahüratlarda şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçlarıyla dışarı çıkan taraftarlar konvoylar halinde şehir turu attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Gaziantep Spor Haberler

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