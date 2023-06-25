Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun birlikte düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş müsabakaları kıyasıya mücadeleye sahne olurken, Şahinbey Er Meydanı'nın galibi ve altın kemerin sahibi Orhan Okulu oldu.

- Gaziantep'te başpehlivan Orhan Okulu oldu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun birlikte düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş müsabakaları kıyasıya mücadeleye sahne olurken, Şahinbey Er Meydanı'nın galibi ve altın kemerin sahibi Orhan Okulu oldu.

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 24-25 Haziran tarihleri arasında Şahinbey Akkent Spor Köyü'nde gerçekleştirilen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. ayağı tamamlandı. 23 Haziran Cuma günü Mecidiye Han'dan başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar süren kortej yürüyüşü ile başlayan Türkiye Yağlı Güreş müsabakaları zorlu ve kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 7 ilde gerçekleşecek olan yağlı güreş müsabakalarının 3. ayağının ilk gününde başpehlivanlar protokol üyeleri ile birlikte sahada devasa Türk bayrağı açarak tribündeki seyircileri selamladı. Bin 341 güreşçinin katılımı ile gerçekleşen müsabakalara Gaziantepliler yoğun ilgi gösterdi.

"Altın kemeri Başkan Tahmazoğlu verdi"

İki gün süren mücadeleler sonrasında Yağlı Güreş Ligi'nin 3. ayağının şampiyonu Orhan Okulu olurken, altın kemeri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun elinden aldı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik birinciye madalyasını takarken, kupayı Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş takdim etti. Turnuvada ikinciliği Mehmet Yeşil Yeşil alırken, üçüncülüğü ise Mustafa Batu ve Hüseyin Gümüş paylaştı.

"Çok güzel bir organizasyon oldu"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik çok güzel ve muhteşem bir Yağlı Güreş mücadelesi izlediklerini belirterek, "İki gündür ata sporumuz yağlı güreşleri izliyoruz ve Gaziantep'te şölen yaşıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkiş'e şükranlarımızı arz ediyorum. Kırkpınar'da Elmalı'da Yağlı Güreşi çok izledik. Burada da Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve federasyon başkanımızın sayesinde Gaziantep'te izleme imkanına sahip olduk. Böylesi güzel mücadele sonrasında Orhan Okulu şampiyon oldu, kendisini tebrik ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Gaziantep'te bir ilki gerçekleştirdik"

Spor kenti Gaziantep'ten de ilerleyen zamanlarda milli sporcular ve güreşçilerin yetişeceğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, "Gaziantep'te bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Yağlı Pehlivan güreşlerinin en önemlisi Gaziantep'te Şahinbey'de gerçekleşti iki gün boyunca güreş severler Yağlı güreşe doydular. Pehlivanımız iki gün boyunca kıran kırana bir mücadele verdiler ve her dalda şampiyonlarımız belli oldu ve başpehlivanlarımız içerisinde de Orhan Okulu altın kemerin sahibi oldu. Kendisini ve tüm katılan pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkiş'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İlk defa olmasına rağmen bize inanarak güvenerek geleneksel güreş liginin 3. ayağını Şahinbey'de yapılmasına onay verdiler biz de elimizden gelen gayreti gösterdik. Umarım ki seyircilerimize Türkiye'deki televizyonları başında izleyen izleyicilerimize güzel bir seyir mücadele izletmişizdir" şeklinde konuştu.

"Güreşçilerimizi tebrik ediyorum"

Mücadelelerin birbirinden heyecan verici olduğunu ifade eden Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de, "Tüm sporcuları tebrik ediyorum çok güzel bir mücadele oldu. Güreşçilerimizi program boyunca mükemmel mücadeleler ortaya koydular. Şampiyon güreşçimizi tebrik ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı da Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok güzel bir organizasyondu"

Şahinbey Er Meydanı'nda altın kemerin sahibi olan Orhan Okulu, "Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum Gaziantep'e Yağlı Güreş'i sevdirdiği için. Gaziantep'te güreşi çok seven bir kitle var. Çok güzel bir organizasyondu. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ata sporumuza verdiği destekten dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kırpınar büyüklüğünde bir organizasyondu"

Program katılan güreşçiler düzenlenen organizasyondan oldukça güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Gaziantep'te ilk defa düzenlenmesine rağmen çok güzel bir organizasyon oldu. Şimdiye kadar Kırpınar büyüklüğünde bir organizasyon olmuş" diye konuştular.

Programda ayrıca Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür plaketi verdi.