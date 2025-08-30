Gaziantep'te Aksaçlılar Okçuluk Yarışması Başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması, Gaziantep'te 50 yaş üstü 87 sporcunun katılımıyla iki gün sürecek.

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi işbirliğiyle organize edilen "Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması" bugün başladı.

Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan yarışmaya 50 yaş üstü 87 lisanslı sporcu katıldı.

Yarışmada hareketli puta, sabit puta ve 30 metre yumurta atışı yarışları gerçekleştiriliyor.

Yarışmaların yarın sona ermesinin ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
