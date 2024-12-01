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Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Başladı

Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Başladı
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Gaziantep'te bu yıl altıncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Büyükşehir Belediyesi önünden start aldı. 24 ülkeden 142, Türkiye'den ise 973 olmak üzere toplam 1115 sporcu madalya için mücadele ediyor. Katılımcılar arasında 836 erkek ve 279 kadın sporcu yer alırken, organizasyonda ayrıca 25 bin vatandaşın katılımıyla halk koşusu gerçekleştiriliyor.

Gaziantep'te bu yıl altıncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, büyükşehir belediye binası önünden start aldı.

Bu yıl 24 ülkeden 142, Türkiye'den ise 973 olmak üzere 1115 sporcu, madalya mücadelesi için ter döktü.

10 kilometrelik parkurda 728, 21 kilometrelik parkurda ise 387 sporcu mücadele etti. Katılımcılar arasında 836 erkek ve 279 kadın sporcu yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, Gaziantep'i spor şehri yapmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Gazi Yarı Maratonu'nun 6'ncısını düzenliyoruz. Şehitler, gaziler ve Mustafa Kemal için koşuyoruz. Yolumuz açık olsun diyorum." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı ise yarışmada ter döken sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Şahin ve protokol üyelerinin işaretiyle 10 kilometrelik koşu start aldı. Ardından 21 kilometrelik koşuya geçildi.

Ayrıca organizasyonda 25 bin vatandaşın katılımıyla halk koşusu gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

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