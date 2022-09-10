Gaziantep spor haberleri... Gaziantep FK, Ümraniyespor maçına hazır Spor Haberleri Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu. Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, bugün maçın oynanacağı Hatay'a gidecek. Spor Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep FK Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gaziantep spor haberleri... Gaziantep FK, Ümraniyespor maçına hazır - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.