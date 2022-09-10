Gaziantep spor haberleri... Gaziantep FK, Ümraniyespor maçına hazır
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Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, bugün maçın oynanacağı Hatay'a gidecek.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Spor