Haber : Gaziantep haberi! Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Dalcı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberi! Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Dalcı

Gaziantep spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "En kötü beraberlik alabilirdik ama bugün mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "En kötü beraberlik alabilirdik ama bugün mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna istedikleri gibi başladıkların söyledi.

Topa ve oyuna hakim bir oyun anlayışları olduğunu dile getiren Dalcı, ilk 10-15 dakika bunu doğru yaptıklarını belirtti.

Daha sonra orta sahada sayısal üstünlüklerini kaybettiklerini vurgulayan Dalcı, "İkinci yarıda bunları düzeltmek için gerekli uyarılar yapıldı ama tabi ilk duran toptan golü yememiz takımda kırılganlığa sebep oldu. Belli bir hamle yapma durumu söz konusuydu. Bu hamlelerimizi yaptıktan sonra oyuna ortak olduk ve son 15-20 dakikayı tamamen üstün geçirdik diyebilirim. Bugün ki sıkıntımız şuydu, bu güçlü oyunumuzu biz 90 dakikaya yayamamanın sıkıntısını yaşadık. En kötü beraberlik alabilirdik ama bugün mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Spor

MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı Gaziantep FK Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title