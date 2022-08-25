Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK'de Recep Niyaz ile yollar ayrıldı Spor Haberleri Gaziantep haberler: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki futbolcu Recep Niyaz ile yollarını ayırdı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, 27 yaşındaki futbolcu Recep Niyaz ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Recep Niyaz'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Gaziantep FK'de forma şansı bulamayan Recep Niyaz, geçen sezon 29 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı. Spor Kaynak: AA / Okan Coşkun Gaziantep FK Recep Niyaz Futbol Spor Haberler

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