Gaziantep spor haberleri: Gaziantep'te 79 bin genç tatilde sporla buluştu

Gaziantep haberlerine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz spor okullarıyla 79 bin gencin dolu bir tatil geçirmesini sağladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz spor okullarıyla 79 bin gencin dolu bir tatil geçirmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 34 tesiste sporu tabana yaymak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla 15 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde gerekli ekipmanlar sağlanarak en üst düzeyde fiziksel, zihinsel, bedensel ve mental olarak en iyi şekilde kendilerini gerçekleştirme imkanı sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nca verilen eğitimlerde bireylerin küçük yaştan itibaren sporla iç içe olmalarını sağlamak ve sporu toplumun bir parçası haline getirmeyi hedeflendi.

Yaz spor okulları çerçevesinde, yüzmede 36 bin, futbolda 6 bin, basketbolda 3 bin, hentbolda 4 bin, voleybolda 3 bin, teniste 2 bin, masa tenisinde 2 bin, badmintonda 7 bin, jimnastik 3 bin, tekvandoda 2 bin, kickboksda 3 bin, güreşte 2 bin, okçulukta 2 bin, satranç 2 bin, halk oyunları branşında ise 2 bin öğrenci bu yaz tatilinde Büyükşehir Belediyesi kurslarını tercih etti.

Engelli bireylere yönelik spor faaliyetleri yaz aylarında da devam etti

Eğitimler boyunca Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü'nce görme, işitme, dil ve konuşma güçlüğü, yaygın gelişimsel ve bedensel engelli bireylerin sosyal yaşama bağımsız erişimlerinin sağlanması için faaliyet gösterdi.

Öte yandan paralimpik oyunlar için altyapı oluşturacak sporcuların yeteneklerine göre yönlendirilmeleri sağlanırken, bedensel engellilerde tekvando, atletizm, güreş, hentbol, yüzme, karate, judo, badminton; işitme engellilerde para tekvando, bilek güreşi, tekerlekli basketbol, boccia, yüzme, tekerlekli sandalye tenis, badminton, okçuluk; görme engellilerde atletizm, bisiklet, goalball, yüzme, judo ve özel sporcularda yüzme, futsbal ve judo olmak üzere toplamda 25 spor branşında her yaştan engelli bireye eğitim vermeyi sürdürdü. - GAZİANTEP