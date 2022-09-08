Gaziantep spor haberi: Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.
Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor