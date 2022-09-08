Gaziantep spor haberi: Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Gaziantep haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı. Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Spor Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep FK Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gaziantep spor haberi: Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.