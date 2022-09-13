Gaziantep spor haberi... Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Gaziantep haberlerine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Ligde son oynanan HangiKredi Ümraniyespor karşısında forma giyen futbolcuları takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Spor Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep FK Trabzonspor Eylül Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gaziantep spor haberi... Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.