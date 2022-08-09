Gaziantep spor haberi | Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep haberleri... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Spor AA / Fevzi Kemal Karagöz MKE Ankaragücü Gaziantep FK Spor Haberler

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