Gaziantep spor haberi... Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Gaziantep haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde çift kale maç yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu arada antrenman öncesi Luka Stankovski'nin doğum günü, pasta kesilerek kutlandı. Spor Kaynak: AA / Okan Coşkun Gaziantep FK Galatasaray Eylül Spor Haberler

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