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Gaziantep spor haberi: Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Gaziantep spor haberi: Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

Gaziantep FK Galatasaray Eylül Spor Haberler

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