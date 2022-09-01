Gaziantep spor haberi: Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Gaziantep haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Spor Kaynak: AA / Okan Coşkun Gaziantep FK Galatasaray Eylül Spor Haberler

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