Gaziantep spor haberi | Gaziantep FK-Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu Spor Haberleri Gaziantep haberler: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Hatay'da oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Hatay'da oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatlarının 80 ile 250 lira arasında belirlendiği bildirildi. Kombine kart sahibi taraftarların biletlerinin karşılaşmada geçerli olacağı belirtilen açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 250, maraton tribünü 150, misafir tribünü 100 ve kale arkası 80 liradan satılacağı kaydedildi. Spor Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Gaziantep FK Antalyaspor Hatay Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gaziantep spor haberi | Gaziantep FK-Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.