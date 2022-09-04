Gaziantep spor haberi... Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır Spor Haberleri Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, duran top organizasyonlarıyla tamamlandı. Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK müsabakası, saat 21.00'de başlayacak. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Gaziantep FK Galatasaray Spor Haberler

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