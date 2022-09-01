Gaziantep spor: Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Gelen Gaziantep haberine göre Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi. Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Galatasaray Futbol Spor Haberler

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