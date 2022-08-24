Gaziantep spor: Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Gaziantep haberleri... Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular antrenmanda, ısınma ve koşunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı. Bu arada, antrenman öncesinde Sherel Floranus'un doğum günü kutlandı. Spor Kaynak: AA / Orhan Çiçek Gaziantep FK Antalyaspor Spor Haberler

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