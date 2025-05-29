Gaziantep Polisgücü, Kadınlar Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Gaziantep Polisgücü, Kadınlar Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
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Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Yıldızları'na karşı 5-4'lük skorla sonuç belirleme atışlarını kazanarak 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde normal süresi 1-1 berabere biten play-off final maçında Metpack Alanya Yıldızları'na sonuç belirleme atışlarında (Shoot out) 5-4 üstünlük sağlayan Gaziantep Polisgücü, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda 15'er dakikalık dört periyot şeklinde oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Üçüncü periyodu da 0-0 berabere sona eren karşılaşmada son çeyreğe iyi başlayan Gaziantep Polisgücü'nde etkili bir atakla circle dairesinde topla buluşan Anna Ryabova, 50. dakikada düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Metpack Alanya Yıldızları, 55. dakikada gelişen atakta Kübra Güzelal'ın sert bir vuruşla kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı.

Maçta normal sürenin kalan bölümünde başka gol olmayınca sonuç belirleme atışlarına (Shoot out) geçildi.

Oyuncunun kaleye 23 metre mesafeden topu sürmeye başlayıp 8 saniye içinde kale önü çizgisinden şutunu çekerek gol atmaya çalıştığı sonuç belirleme atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Gaziantep Polisgücü, 2024-2025 sezonunun şampiyon oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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