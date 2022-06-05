Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı finalde - Haberler

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Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı finalde

Alanya'da gerçekleştirilen Avrupa Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı İsviçre'nin Wettingen Takımı'nı 3-2'lik skorla yenerek adını finallere yazdırdı.

Alanya'da gerçekleştirilen Avrupa Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı İsviçre'nin Wettingen Takımı'nı 3-2'lik skorla yenerek adını finallere yazdırdı.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı bugün sahada rakibine şans tanımayarak İsviçre'nin Wettingen takımını 3-2'lik skorla yendi. Adını şampiyonanın finaline yazdıran hokeyin sultanları yarın İskoç ekiple şampiyonluk kupası için mücadele edecek. Sonuçları değerlendiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, "Erkek ve kadın takımlarımız Allah'a çok şükür ki yeniden Avrupa'da destan yazarak finale kalmayı başardılar. Danimarka'da yaşadığımız vize skandalına rağmen sporcularımız milli ruhla hareket ederek sahaya kazanmak için çıktı. Gerek erkek gerekse kadın takımımız yarın sahaya bir kez daha Avrupa şampiyonluk kupalarını kaldırmak için çıkacak. Sporcularımızı, teknik heyetimizi yürekten kutluyorum" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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