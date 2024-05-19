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Gaziantep Polisgücü Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de finale yükseldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de grubunu lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü, finale kalmayı başardı. Şampiyonada B Grubu'nda Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 8-4 yenen Gaziantep Polisgücü, yarın finalde İrlanda'nın UCD Ladies HC ile karşılaşacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de grubunu lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü finale kaldı.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde, B Grubu'nda Türkiye ekibi Gaziantep Polisgücü, Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 8-4 yendi.

Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda Çekya'nın HC 1972 Rakovnik takımı Galler temsilcisi Swansea HC'yi 2-0 yenerken, İrlanda'nın UCD Ladies HC ekibi karşılaştığı İskoçya'dan Edinburgh University HC ile 0-0 berabere kaldı.

B Grubu'nda da Fransa'nın Cambrai HC takımı, Avusturya temsilcisi AHTC Wien ile 0-0 berabere kaldı.

B Grubu'nu lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü, A Grubu'ndan lider çıkan İrlanda'nın UCD Ladies HC ile yarın finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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