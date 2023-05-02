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Gaziantep Kolej Vakfı Türkiye yarı finallerinde

Gaziantep Kolej Vakfı Türkiye yarı finallerinde

Spor Haberleri

Gençlik Spor Bakanlığı ve Okul Sporları tarafından Mersin ilinde düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Basketbol grup müsabakalarında şampiyonluğu kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi.

Gençlik Spor Bakanlığı ve Okul Sporları tarafından Mersin ilinde düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Basketbol grup müsabakalarında şampiyonluğu kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi.

Gaziantep'i bölge şampiyonasında temsil eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı Mersin'de düzenlenen müsabakalarda bölge şampiyonluğunu elde ederek Türkiye yarı finallerinde yarışmaya hak kazandı. Başarının hiçbir zaman bir tesadüf olmadığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki şampiyonlukta emeği geçen sporcular, öğretmen ve idarecileri kutlayarak takımın Türkiye yarı finallerinde şampiyonluk için mücadele edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Gaziantep Türkiye Mersin Spor Haberler

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