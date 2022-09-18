Gaziantep gündem haberi... Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) Spor Haberleri Gaziantep gündem haberi... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 67. dakikada Eren Elmalı'nın sol çaprazdan kaleye sert şutunu kaleci Günay, çift yumrukla kornere çıkardı. 79. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Halil İbrahim'in soldan ceza sahasına çevirdiği topa Maxim gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 83. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Veliu'nun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 84. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Gomez'in kafa vuruşunu kaleci Günay çizgi üzerinden çıkardı. Dönün topa Bardhi'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecide kaldı. 90+8. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı taç atışında Gaziantep FK savunmasının kafasından havalanan topu iyi takip eden Bartra'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'ın solundaki direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-2 Stat: Akyazı Hakemler: Mete Kalkavan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mustafa Sarvanlar xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen x (Denswil dk. 79 ?), Bartra xx, Hugo x, Eren Elmalı xx, Siopis x (Gomez dk. 72 x), Hamsik x (Gbamin dk. 79 ?), Bakasetas xx, Djaniny x (Bardhi dk. 31 x), Trezeguet xx, Umut Bozok x (Abdulkadir Ömür dk. 72 x) Yedekler: Taha Tepe, Naci Ünüvar, Doğucan, Lahtimi, Yusuf Erdoğan Teknik Direktör: Abdullah Avcı Gaziantep FK: Günay xx, Kitsiou xx, Ertuğrul xx, Djilobodji xx, Hanousek x (İbrahim Pehlivan dk. 70 x), Jevtovic xx, Furkan xx, Markoviç xx (Mustafa Eskihellaç dk. 57 x), Maxim xx (Merkel dk. 88 ?), Sagal x (Veliu dk. 70 x), Figuuiredo xx (Pekhart dk. 46 x) Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda, Toşca, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Maxim (dk. 2), Markoviç (dk. 10) (Gaziantep FK), Trezeguet (dk. 14) Bakasetas (dk. 42 pen.), Bartra (dk. 90+8) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Erol Bulut, İbrahim Pehlivan, Ertuğrul (Gaziantep FK), Bartra, Uğurcan Çakır (Trabzonspor) (Gökmen Şahin/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Trabzonspor Gaziantep Spor Güncel Haberler

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