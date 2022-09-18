Gaziantep gündem haberleri... Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 2 (İlk yarı) Spor Haberleri Gaziantep gündem haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada sol taraftan gelişen Gaziantep FK atağından rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Maxim'in ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1 5. dakikada Larsen'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi. 10. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Lazar Markovic, düzgün bir vuruşla topu fileere gönderdi .0-2 14. dakikada Bakasetas'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet, yerden çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından ağlara yolladı. 1-2 27. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 40. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında top Hanousek'in eline çarpınca hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı ile kaleci Günay'ı ters köşeye gönderdi. 2-2 Stat: Akyazı Hakemler: Mete Kalkavan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mustafa Sarvanlar xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen x, Bartra x, Hugo x, Eren Elmalı x, Siopis xx, Hamsik xx, Bakasetas xx, Djaniny x (Bardhi dk. 31 x), Trezeguet xx, Umut Bozok x Yedekler: Taha Tepe, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar, Denswill, Gbamin, Gomez, Doğucan, Lahtimi, Yusuf Erdoğan Teknik Direktör: Abdullah Avcı Gaziantep FK: Günay xx, Kitsiou xx, Ertuğrul xx, Djilobodji xx, Hanousek xx, Jevtovic xx, Furkan xx, Markoviç xx, Maxim xx, Sagal xx, Figuuiredo xx Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda, Toşca, Veliu, Pekhart, Halil İbrahim, Mustafa Eskihellaç, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Merkel Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Maxim (dk. 2), Markoviç (dk. 10) (Gaziantep FK), Trezeguet (dk. 14), Bakasetas (dk. 42 pen.) (Trabzonspor) (Gökmen Şahin/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Trabzonspor Gaziantep Spor Güncel Haberler

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