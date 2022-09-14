Gaziantep haberleri! Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Spor Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep FK Trabzonspor Eylül Spor Haberler

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