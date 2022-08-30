Gaziantep haberleri! Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde salonda yenilenme çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ve dar alanda top kapma oyunuyla tamamlandı.
Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Bu arada futbolcular antrenmanda Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor