Gaziantep haberleri: Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Gaziantep habere göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç çalışmada yer almadı. Spor Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Adana Demirspor Gaziantep FK Spor Haberler

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