Gaziantep haberleri! Gaziantep FK yeni sezon formalarını tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gaziantep haberlerine göre Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
GAZİANTEP FK YENİ SEZONDA 4 FORMA KULLANACAK
Gaziantep ekibi, yeni sezonda klasik çubuklu forma, siyah deplasman forması, turkuaz forma ve Gaziantep şehir temalı beyaz forma olmak üzere 4 ayrı forma kullanacak.
(Said Vakkas Yağcı - İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor