Gaziantep haberleri! Gaziantep FK yeni sezon formalarını tanıttı Gaziantep haberlerine göre Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. GAZİANTEP FK YENİ SEZONDA 4 FORMA KULLANACAK Gaziantep ekibi, yeni sezonda klasik çubuklu forma, siyah deplasman forması, turkuaz forma ve Gaziantep şehir temalı beyaz forma olmak üzere 4 ayrı forma kullanacak. (Said Vakkas Yağcı - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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