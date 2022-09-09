Gaziantep haberi... Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Kırmızı-siyahlı takım, yarın karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek. Spor Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep FK Eylül Spor Haberler

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