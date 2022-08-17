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Gaziantep haberi: Gaziantep FK'nın yeni sezon formaları satışa sunuldu

Gaziantep haberi: Gaziantep FK'nın yeni sezon formaları satışa sunuldu

Spor Haberleri

Gaziantep spor haberi | Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon formalarını satışa sundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon formalarını satışa sundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir süre önce lansmanı yapılan 4 farklı formanın satışı, Sanko Park AVM'deki GFK Store mağazası ve mağazanın internet sitesinde başladı.

Taraftarlar, satın aldıkları formalara futbolcu, kendi numara ve isimlerinin baskısını yaptırabilecek.

AA / Fırat Özdemir - Spor

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