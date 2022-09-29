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Gaziantep haberi! Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Gaziantep haberi! Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep spor haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

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