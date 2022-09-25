Gaziantep haberi! Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Gaziantep habere göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman dayanıklılık koşularıyla son buldu. Antrenmana tedavileri süren Abdülkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Kuzey Makedonya Ümit Milli Takımı'nda bulunan Luka Stankovski katılmadı. Siyah-kırmızlı takım yarın yapacakları izinin ardından salı günü çalışmalarına devam edecek. Spor Kaynak: AA / Fırat Özdemir Gaziantep FK Kasımpaşa Spor Haberler

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