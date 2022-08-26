Gaziantep haberi: Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi ile yollarını ayrıldı Spor Haberleri Gaziantep haberler: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Ahmed El Messaoudi ile yollarını ayırdı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, futbolcu Ahmed El Messaoudi ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ahmed El Messaoudi ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak fesih edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Faslı oyuncu, Gaziantep FK formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 16 maçta görev aldı. Spor Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep FK Spor Haberler

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