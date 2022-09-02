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Gaziantep haberi: Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Gaziantep haberi: Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep gelişmesine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, ardından koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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