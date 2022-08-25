Gaziantep haberi... FT Antalyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Gaziantep haberler... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak FT Antalyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Kırmızı-beyazlılar akşam saatlerinde ize özel uçakla maçın oynanacağı Hatay'a uçtu. Antalyaspor'da sakatlıkları devam eden Sinan Gümüş, Ndao ve Ömer Toprak forma giyemeyecek. 3 haftada topladığı 6 puanla ligde 5. sırada yer alan Antalyaspor zorlu deplasmandan puan ya da puanlar hedefliyor. Gazintep Kalyon Stadyumu'nun zemininin bakımda olması nedeniyle Hatay Yeni Stadyumu'nda yarın 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Suat Arslanboğa, Bilal Gölen ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Antalyaspor Futbol Spor Haberler

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