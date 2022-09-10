Gaziantep haber! Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK deplasmanında Spor Haberleri Gaziantep haberler... HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, 5 maçta aldığı 1 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor. Sezona iyi başlayan Gaziantep temsilcisi ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 10 puanla haftaya 5. sırada girdi. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Gaziantep FK Gaziantep Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gaziantep haber! Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK deplasmanında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.