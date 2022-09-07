Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haber | Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Gaziantep haber | Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Ligin 5. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon çalışması ve çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor

Gaziantep FK Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title