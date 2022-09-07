Gaziantep haber | Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
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Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Ligin 5. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon çalışması ve çift kale maç yaptı.
Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor