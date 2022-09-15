Gaziantep haber! Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Gaziantep haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a gidecek. Spor Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep FK Trabzonspor Eylül Spor Haberler

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