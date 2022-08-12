Gaziantep haber... Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep spor haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Yeni transfer Abdulkerim Çakar'ın ilk defa katıldığı antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal da izledi. Kırmızı-siyahlı takım hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek. Spor AA / Okan Coşkun MKE Ankaragücü Gaziantep FK Spor Haberler

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