Haber : Gaziantep haber... Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haber... Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

 - Güncelleme:
Gaziantep haber... Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep spor haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yeni transfer Abdulkerim Çakar'ın ilk defa katıldığı antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal da izledi.

Kırmızı-siyahlı takım hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

AA / Okan Coşkun - Spor

MKE Ankaragücü Gaziantep FK Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title