Gaziantep haber: Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Gaziantep habere göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü. Güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, gruplar halinde gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana tedavileri süren Abdulkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Kuzey Makedonya Ümit Milli Takımı'nda bulunan Luka Stankovski katılmadı. Siyah-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek. Spor Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep FK Kasımpaşa Spor Haberler

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