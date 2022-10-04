Gaziantep haber! Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Gaziantep spor haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Top kapma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu. Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı. Spor Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Adana Demirspor Gaziantep FK Spor Haberler

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