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Gaziantep haberleri: Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi

Spor Haberleri

Gaziantep haberi... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasını 44 bin 061 seyirci izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray- Gaziantep Fk karşılaşmasını 44 bin 061 seyirci izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. Bu mücadeleyi Nef Stadyumu'ndan toplam 44 bin 61 biletli seyirci takip etti. Gaziantep ekibinin taraftarları da deplasman tribününde yer aldı.

Galatasaray mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

(Oğuzhan Ort - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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