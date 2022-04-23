GAZİANTEP - Göztepe Teknik Direktörü Tomas: "Maalesef küme düştük, çok üzgünüz"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, küme düştükleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iyi başlamadıklarını söyledi.

Tomas, şunları kaydetti:

"Maalesef küme düştük. Çok üzgünüz. Maçla ilgili maça kötü başladık. Sonrasında toparlandık oyun olarak kontrolü ele aldık. Yine çok pozisyonlar elde etti, fırsatlar bulduk ama yine atamadık. Daha önce maçı bitirebilirdik ama olmadı. Üzgünüz."

Gazeteciler "Takımınızın maçta gösterdiği fair-playı nasıl yorumluyorsunuz ? sorusuna ise Tomas, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben o pozisyonu görmedim, belki fair play değildi ama sonra bizim yöneticiler normal pozisyon olduğunu söyledi. Bende oyunculara bağırdım devam etmeleri için ama öyle karar aldılar."