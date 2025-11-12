Gaziantep Gençlikspor, Galatasaray'ı Yenerek İlk Deplasman Galibiyetini Hedefliyor

Gaziantep Gençlikspor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında 16 Kasım Pazar günü konuk olacağı Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Tarihinde ilk kez Efeler Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi, geride kalan iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Ligde 10. sırada yer alan Güneydoğu ekibi, güçlü rakibini mağlup edip taraftarına önemli bir deplasman sevinci yaşatmayı hedefliyor.

"Hiç kimseden çekinmiyoruz"

Başantrenör Ali Bağcı, AA muhabirine, Galatasaray'ın ligin köklü ve güçlü takımlarından biri olduğunu söyledi.

Genç ve mücadeleci bir ekip olduklarını belirten Bağcı, şöyle konuştu:

"Biz inandığımız zaman neler başarabileceğimizi takım halinde geçtiğimiz hafta gösterdik. Orada elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Hedefimiz tüm maçlarda olduğu gibi galibiyet. Ben teknik ekibime ve sporcu arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah orada elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz."

Rakip analizine önem verdiklerini vurgulayan Bağcı, "Yabancı oyuncuları oldukça kaliteli. Her bir oyuncu üzerinde ayrı ayrı çalışıyoruz. Taktiksel anlamda istediklerimizi sahaya yansıttığımız anda güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Biz hiç kimseden çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar savaşacağız"

Takım kaptanı Muhammet Ertuğrul da Galatasaray maçına odaklandıklarını belirtti.

Her karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını söyleyen Ertuğrul, "Biz sahada mücadelemizi verdikten sonra neler olacağını göreceğiz. Her maç bizim için önemli. Sonuna kadar savaşacağız. Top yuvarlak, inşallah iyi bir izlenim bırakırız." diye konuştu.