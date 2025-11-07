Haberler

Gaziantep Gençlikspor, Efeler Ligi'nde Kalıcı Olmayı Hedefliyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Gençlikspor, bu sezon kalıcı olmayı amaçlıyor. Takım, yeni oyuncularla kadrosunu güçlendirirken, sezon öncesinde iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Başantrenör ve takım kaptanı, taraftar desteğiyle başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını belirtti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Gaziantep Gençlikspor, ilk kez mücadele ettiği ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Sezon öncesi kadrosuna 11 oyuncu katan Gaziantep temsilcisi, tarihinde ilk kez yer aldığı Efeler Ligi'nde çıktığı iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Başantrenör Ali Bağcı, AA muhabirine, sezona geç başladıklarını ancak kısa sürede tempoyu yakaladıklarını söyledi.

Bağcı, takıma yeni oyuncuların katılacağını belirterek, "Oyuncu eksikliğimiz var. Eksiklerimizi tamamlamak için çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda kadromuzu tamamlayıp bu ligde kalıcı hale gelmek istiyoruz. Gaziantep'i Efeler Ligi'nde temsil ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Taraftarları maçlara davet eden Ali Bağcı, kenti en iyi şekilde temsil etmek ve ligi iyi bir sırada tamamlamak istediklerini ifade etti.

Takım kaptanı Muhammet Ertuğrul de ligde kalıcı olmayı amaçladıklarını belirterek, "İnşallah sonuna kadar mücadele verdikten sonra sezonu başarılı şekilde bitiririz. İlk maçımızı kaybettik ama ikinci maçımızı taraftar desteğiyle sonuna kadar savaşarak güzel bir oyunla aldık. Mücadeleci tavrımızla elimizden geleni yaparak ligde kalmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de takımın geçen sezon büyük bir emek sonucunda Efeler Ligi'ne yükseldiğini hatırlattı.

Şahin, "Futboldan sonra şehirde en üst kategoride mücadele eden tek takımız. Gençlik ve Spor Kulübümüzün kendi takımı olması da bize ayrıca mutluluk veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
