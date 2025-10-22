Haberler

Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 ile geçti

Güncelleme:
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın setleri 23-25, 22-25, 25-21, 18-25 şeklinde sonuçlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Sadık Canyurt

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hasan Sıkar, Corre, Uriarte, Mert Cuci, Lawrence, Oğuzhan Doğruluk (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Kadir Bircan, Enis Ali Ay, Dirlic, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Gökgöz)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz İvgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Uğur Okay)

Setler: 23-25, 22-25, 25-21, 18-25

Süre: 108 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

İstanbul Gençlikspor'un çeyrek finali garantilediği 3. Grup'tan çıkma şansı kalmayan takımlar arasındaki mücadeleyi, Gaziantep ekibi kazandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
