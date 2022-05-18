Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali devam ediyor - Haberler

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Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali devam ediyor

AA - Fırat Özdemir - Spor
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Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali devam ediyor

Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali, çeşitli yarışma ve spor etkinlikleriyle devam ediyor.

Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali, çeşitli yarışma ve spor etkinlikleriyle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesince Festival Park'ta düzenlenen etkinlikte, hazırlanan stant ve alanlarda spor aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

Bazı stantlarda, kente özgü lezzetler yer alırken, bazılarında da kurumların gençlere yönelik faaliyetleri anlatıldı.

Festivalde, masa tenisi, futbol, dart, voleybol, basketbol, tenis gibi spor etkinliklerinin yanı sıra çocuk oyun alanları da yer alıyor.

Gün boyunca devam etkinliklerde gençler ve aileleri eğlenceli anlar yaşıyor.

Katılımcılardan lise öğrencisi Hüseyin Arslan, AA muhabirine, festivalde güzel dakikalar geçirdiğini söyledi.

Festivalde eğlendiklerini ifade eden Arslan, "Her türlü spor branşları var. Dart branşından futbola kadar her şey var." dedi.

Lise öğrencisi Enes Çalışır ise festivalin eğlenceli geçtiğini ve müziğin yanı sıra spor faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getirdi.

Festival, 20 Mayıs'ta sona erecek.

AA / Fırat Özdemir - Spor

Gaziantep, Festival, gençlik, Lise, Spor, Haberler

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