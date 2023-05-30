Gaziantep Futbol Kulübünde Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelendi
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Gaziantep Futbol Kulübünde seçimli olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Ertelenen genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılacağı kaydedildi.
Gaziantep Futbol Kulübünde seçimli olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün seçimli olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ertelenen genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılacağı kaydedildi.
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Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor