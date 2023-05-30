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Gaziantep Futbol Kulübünde Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelendi

Gaziantep Futbol Kulübünde Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelendi

Spor Haberleri

Gaziantep Futbol Kulübünde seçimli olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Ertelenen genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılacağı kaydedildi.

Gaziantep Futbol Kulübünde seçimli olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün seçimli olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ertelenen genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

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