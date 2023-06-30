Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine doğru tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda sporcular yaptıkları ısınma koşularının ardından açma ve germe hareketlerinde bulundu. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın depremde zorlu bir süreçten geçtiğini ve takımdan bazı futbolcuları başka takımlara satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Sezona yeni transferlerle başlayacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz, yeni sezonda güçlü bir takım kurmak istediklerini belirtti.

Oluşturulan yeni yönetimle futbolcuların uyum içerisinde çalışarak başarıyı yakalayacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Kongremizi yaptık icra kurulumuzu oluşturduk. Ben ve 14 icra kurulumuzla herkes üzerine düştüğü kadarıyla takımımıza bağış adı altında 2 milyon 500 bine tekabül eden 100'er bin dolar bağış yaptılar. Bundan sonrasında da yönetimle uyum içerisinde çalışacağız. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız 6 yıldır bu takımın her şeyini bilen bir evladımız olarak görüyoruz. Hem oyunculuk hem yardımcı hocalık döneminden kendisini biliyoruz. Erdal hocamız hem kişilik olarak hem karakter olarak iyi bir hoca. Ayrıca futbolcularımızın üzerinde ağırlığı olan iyi bir hocamız. Kendisinden beklenileni bu sezon verecektir diye düşünüyoruz" diye konuştu.