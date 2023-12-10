Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta Trezeguet ve Bakasetas'ın golleriyle Trabzonspor galibiyete ulaştı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Visca'nın sağ kanatta ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top savunmadan sekti, boşta kalan meşin yuvarlağı Trezeguet tamamladı. 0-1
51. dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan ortasında Onuachu'nun arka direkte kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.
58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bakesetas'ın yerden sol alt köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
62. dakikada Dragus'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Maxim'in şutu Uğurcan'ın müdahalesinden sonra direğe çarparak oyun alanına döndü.
76. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Nita uzaklaştırdı, dönen topu Trezeguet filelere yolladı. 3-0
79. dakikada Dragus'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kalenin sol köşesinden ağlara gitti. 3-1
Hakemler: Arda Kardeşler, Emin Tuğral, Gökhan Bilir
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskhellaç, N'koulou, Papy Djilobodji, Junior Morais, Ogün Özçiçek, Janio Bikel (Marko Jevtovic dk. 58), Oğulcan Çağlayan (Jose Brayan Riascos dk. 65), Lazar Markovic, Maxim (İlker Karakaş dk. 65), Denis Dragus
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Salem M'Bakata, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Albian Ajeti
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Denswil, Mendy, Larsen, Berat Özdemir (Dimitrios Kourmpelis dk. 87), Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet (Fountas dk. 90), Visca (Bardhi 87), Onuachu (Enis Destan dk. 74)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Umur Güneş, Mehmet Can Aydın, Tonio Teklic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Dragus (dk. 79) (Gaziantep FK), Trezeguet (dk. 48 ve 76), Bakasetas (dk. 58) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Mendy, Enis Destan (Trabzonspor) - GAZİANTEP